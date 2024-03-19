شاب مغربي يصنع طائرات متطورة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكن شاب مغربي” عبد الرحمن العيساوي “من اقليم اواد زم ، أن يضع خطوة كبيرة في تحقيق حلمه بصناعة الطائرات، حيث أسس شركة تحت اسم ” عيساوي اير كرافت “.

وتمكن الشاب المغربي من صناعة طائرتين، الأولى مدنية بخمسة مقاعد مختصة في النقل، سرعتها القصوى تصل إلى 350 كم في الساعة و الثانية لأهداف عسكرية واستخباراتية، وهي من صنف الطائرات الموجهة عن بعد، مجهزة برادار “Lynx” متعدد الأوضاع الثوري، وهو نظام متقدم و مستشعر كهروضوئي.

عبد الرحمن العيساوي يحمل على عاتقه هم توفير قاعدة صناعية محلية تمكن المغرب من منافسة اللاعبين الدوليين البارزين في الميدان، ويضع بين يدي بلده خدمات شركته الناشئة وشغفه بالطيران لما يصل إلى 23 سنة من البحث والتطوير في هذا المجال.

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