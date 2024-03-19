مطار الدار البيضاء يستقبل العدد الأكبر من الطائرات خلال فبراير متفوقا على مراكش و أكادير

2024-03-19 / 15:46
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

استقبلت المطارات المغربية خلال شهري يناير وفبراير 2024 ما مجموعة 4.551.240 مسافرا، وذلك بارتفاع قدره 17 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2023.

و كان مطار محمد الخامس الأكثر استقبالا للمسافرين خلال هاته الفترة، حيث مثل 33 في المائة من إجمالي حركة النقل الجوي، و استقبل 747.985 مسافرا بنسبة نمو تقدر بـ 12 في المائة، مقارنة مع شهر فبراير من سنة 2023.

و بلغت حصة مطار الدار البيضاء محمد الخامس 36 في المائة من مجموع حركة الطائرات خلال فبراير، فيما بلغت حصة مطار مراكش المنارة 27 في المائة، وأكادير المسيرة، 9 في المائة.

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