مسلسل “جوج وجوه” يفضح “مافيات التسول” ويحظى بإشادة الجمهور

هبة بريس - فن

مع عرض أولى حلقات الأعمال الفنية الرمضانية، يكثر الحديث بمواقع التواصل الاجتماعي عن الأعمال التي نجح صناعها في ملامسة الواقع وتناول قضايا تهم المجتمع وتتضمن رسائل هامة لمتابعيها.

ولقيت الحلقات الأولى من مسلسل “جوج وجوه” الذي يعرض يوميا على القناة الثانية تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين.

ويسلط المسلسل الضوء على ظاهرة التسول، التي أصبحت مهنة لعدد من الأشخاص، الذين يكسبون أموالا مهمة عن طريقها.

ويكشف المسلسل، حقائق حول “مافيات التسول” الذين يوهمون المواطنين بإصابتهم بعاهات مستديمة أو أمراض مستعصية، كما يتعمدون استغلال رضع و أطفال لتحقيق أكبر الأرباح.

كما يفضح المسلسل لجوء هذه المافيات الى طرق وأساليب احتيالية للنصب على المواطنين وسلبهم مبالغ مالية كبيرة.

وحظي المسلسل منذ عرض حلقاته الأولى، بإشادة وتنويه كبيرين من قبل المشاهدين، على اعتبار أنه يتناول ظاهرة اجتماعية مهمة وفي قالب درامي مميز.

هذا ويذكر أن مسلسل “جوج وجوه” من إخراج مراد الخودي، وبطولة كل من دنيا بوطازوت وعزيز دادس وسحر الصديقي وطارق البخاري وماجدولين الادريسي وغيرهم من الفنانين..

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