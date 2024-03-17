أكادير : حجز كمية من ” الصدفيات ” بحافلة لنقل المسافرين

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت كوكبة الدارجين التابعة لسرية الدرك الملكي بأكادير ، اليوم الأحد 17 مارس الجاري ، من حجز كمية من الصدفيات من نوع ” اللميعة ” المحضور صيدها ، على متن حافلة لنقل المسافرين ، بسد قضائي على مستوى منطقة ” امسكرود ” على الطريق السيار اكادير مراكش .

وذكرت مصادر مطلعة، ان شكوك حامت حول الحافلة ، التي تم إخضاعها لعملية تفتيش، تم العثور على حوالي 150 كلغ من صدفيات الميعة لا تتوفر على الوثائق الثبوتية ضمن أمتعة المسافرين.

هذا، وقد تم حجز الصدفيات وإحالة السائق على أنظار المركز القضائي بأكادير، التي باشرت التحقيق معه بخصوص الكميات المهربة، من أجل الكشف عن ظروف وملابسات هذا النشاط المحظور

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