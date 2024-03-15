“بوعياش” تلزم المرأة بالنفقة..مساواة ميكانيكية ومخالفة لصريح نص القرآن

2024-03-15 / 23:35
0
هبة بريس _ الرباط

اقترحت مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشأن مراجعة مدونة الأسرة، التنصيــص علــى تحمــل الزوجيــن معــا واجــب الإنفاق علــى الأســرة، كل بحســب دخلــه ومجهــوده، مــن تاريــخ العقــد وعــدم ربطــه بالبنــاء.

كما اقترح المجلس “التنصيــص علــى واجــب الــزوج الموسر في الإنفــاق علــى الأسرة فــي حالــة إعســار الــزوج الآخــر، دون اشتراط وجــود أبنــاء”.

وحول المقترح، أكد حزب العدالة والتنمية، أن هذا الأمر يخالف بشكل صريح النص القرآني الذي حدد القوامة وأسندها للرجال، حيث أن استحضار تطور المجتمع لا يعني إلزام المرأة بواجب لم يلزمها به النص القرآني.

واعتبر الحزب في مذكرة حول مقترحات وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هذا يؤكد النظرة المختلة التي تحكم مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمفهوم المساواة الميكانيكية، والتي مع كامل الآسف حتى الأفضلية والميزة التي منحها الإسلام إلى النساء تكريما لهن (النفقة، الصداق، المتعة…) تعتبرها أمور تحقيرية وحاطة بكرامة النساء من خلال فهم أعوج وقاصر لا يستحضر المفهوم الواسع لقيمة العدل والإنصاف التي تميز النص الشرعي في تعاطيه مع النساء.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of اكادير : الوالي أمزازي ينقل تصوره لتأهيل وتنمية اهم هوامش المدينة ( منطقة الدراركة)

اكادير : الوالي أمزازي ينقل تصوره لتأهيل وتنمية اهم…

2024-03-15 / 20:41
Photo of الملك يترأس الدرس الأول من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

الملك يترأس الدرس الأول من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

2024-03-15 / 15:56
Photo of سابقة .. جمعية عزيز غالي تجر محاميا اتحاديا إلى القضاء بسبب تدوينة

سابقة .. جمعية عزيز غالي تجر محاميا اتحاديا إلى…

2024-03-15 / 15:21
Photo of فريق الاستقلال بمجلس جهة طنجة يوجه مراسلة لتجميد عضوية مضيان

فريق الاستقلال بمجلس جهة طنجة يوجه مراسلة لتجميد عضوية…

2024-03-15 / 14:41
Photo of المغرب يرتقي في تصنيف مؤشر التنمية البشرية العالمي بـ3 رتب

المغرب يرتقي في تصنيف مؤشر التنمية البشرية العالمي بـ3…

2024-03-15 / 09:45
Photo of سفير المغرب لدى القاهرة : المملكة لن تتخلى عن دعمها لحق الشعب الفلسطيني

سفير المغرب لدى القاهرة : المملكة لن تتخلى عن…

2024-03-14 / 20:57
Photo of “أفول الانفصال “: الوجه الحقيقي للبوليساريو ..”النشأة (2) ”

“أفول الانفصال “: الوجه الحقيقي للبوليساريو ..”النشأة (2) ”

2024-03-14 / 14:38
Photo of ادريس مرون: الملك اختار تعييني وزيرا للتعمير وإعداد التراب الوطني وعلاقتي بالحركة الشعبية مجمدة

ادريس مرون: الملك اختار تعييني وزيرا للتعمير وإعداد التراب…

2024-03-14 / 13:32
Photo of ديمستورا يزور روسيا بدعوة من موسكو والجزائر “تنبح “خارج السرب

ديمستورا يزور روسيا بدعوة من موسكو والجزائر “تنبح “خارج…

2024-03-13 / 14:07
Photo of الملك يهنئ البابا فرانسيس بمناسبة ذكرى اعتلائه الكرسي البابوي

الملك يهنئ البابا فرانسيس بمناسبة ذكرى اعتلائه الكرسي البابوي

2024-03-13 / 12:34

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق