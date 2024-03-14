مشروع تهيئة وتثمين المنتزه الوطني لإفران.. طلبات العروض تغري عددا من المسثتمرين

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تم إطلاق طلب لإبداء الاهتمام لتهيئة وتثمين المنتزه الوطني لإفران في مجال السياحة الإيكولوجية، وذلك بمبادرة من ولاية جهة فاس مكناس، وإقليم إفران، والمركز الجهوي للاستثمار فاس مكناس.

ويروم طلب إبداء الاهتمام هذا، الذي أطلق أيضا بشراكة مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والمندوبية الإقليمية للسياحة بإفران، والوكالة الحضرية لمكناس، خلق المنافسة بين المستثمرين بغية إنجاز مآوي في الهواء الطلق، وللتنشيط والمطعمة على مستوى التجمعات ذات الأولوية المحددة.

ويتعلق الأمر بتجمعات جبل هبري، وميشليفن، وزاوية واد إفران، ورأس الماء، و(la Cédraie-Sehb)، وخرزوزة.

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