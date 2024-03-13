رسميا.. إبراهيم دياز حاضر مع المنتخب الوطني المغربي في وديتي أنغولا وموريتانيا

رسميا.. إبراهيم دياز حاضر مع المنتخب الوطني المغربي في وديتي أنغولا وموريتانيا

2024-03-13 / 20:17
0

تواجد إبراهيم دياز، نجم ريال مدريد الإسباني ضمن قائمة المنتخب الوطني المغربي المستدعاة لمواجهتي انغولا وموريتانيا الوديتين.

وجاء استدعاء دياز بعدما نجحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في إقناعه بحمل قميص اسود الاطلس.

وقام اللاعب مؤخرا بتغيير جنسيته الرياضية، ورفض دعوة من منتخب إسبانيا، مقررا الدفاع عن قميص المنتخب الوطني المغربي في مشواره الدولي.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of مبابي يهدد بمقاضاة صاحب مطعم “بسبب شطيرة”

مبابي يهدد بمقاضاة صاحب مطعم “بسبب شطيرة”

2024-03-13 / 20:20
Photo of رسميا.. الركراكي يعيد رحيمي إلى المنتخب الوطني المغربي

رسميا.. الركراكي يعيد رحيمي إلى المنتخب الوطني المغربي

2024-03-13 / 20:12
Photo of رسميا.. الركراكي يعلن عن قائمة المنتخب الوطني المستدعاة لمواجهتي انغولا وموريتانيا

رسميا.. الركراكي يعلن عن قائمة المنتخب الوطني المستدعاة لمواجهتي…

2024-03-13 / 20:03
Photo of الوداد الرياضي يتجه نحو الإنفصال عن البنزرتي

الوداد الرياضي يتجه نحو الإنفصال عن البنزرتي

2024-03-13 / 19:53
Photo of “الاتحاد الفلسطيني” لكرة القدم يعلن مق_تل “الأسد” بغارة إسرائيلية

“الاتحاد الفلسطيني” لكرة القدم يعلن مق_تل “الأسد” بغارة إسرائيلية

2024-03-13 / 18:40
Photo of برشلونة يستعيد نجميه قبل ربع نهائي دوري الأبطال

برشلونة يستعيد نجميه قبل ربع نهائي دوري الأبطال

2024-03-13 / 17:54
Photo of ناد إنجليزي ينظم إفطارا جماعيا للمسلمين على ملعبه

ناد إنجليزي ينظم إفطارا جماعيا للمسلمين على ملعبه

2024-03-13 / 16:49
Photo of ريال مدريد يكافئ إبراهيم دياز بجائزة مميزة

ريال مدريد يكافئ إبراهيم دياز بجائزة مميزة

2024-03-13 / 15:33
Photo of قرعة دور ال16 من كأس العرش تسفر عن مواجهات قوية

قرعة دور ال16 من كأس العرش تسفر عن مواجهات…

2024-03-13 / 14:28
Photo of ماركا: “فيفا” يؤهل إبراهيم دياز لتمثيل المنتخب المغربي

ماركا: “فيفا” يؤهل إبراهيم دياز لتمثيل المنتخب المغربي

2024-03-13 / 13:46

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق