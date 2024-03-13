رسميا.. إبراهيم دياز حاضر مع المنتخب الوطني المغربي في وديتي أنغولا وموريتانيا

تواجد إبراهيم دياز، نجم ريال مدريد الإسباني ضمن قائمة المنتخب الوطني المغربي المستدعاة لمواجهتي انغولا وموريتانيا الوديتين.

وجاء استدعاء دياز بعدما نجحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في إقناعه بحمل قميص اسود الاطلس.

وقام اللاعب مؤخرا بتغيير جنسيته الرياضية، ورفض دعوة من منتخب إسبانيا، مقررا الدفاع عن قميص المنتخب الوطني المغربي في مشواره الدولي.

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