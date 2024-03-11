A Royal Moroccan Air Force CH-47 Chinook military helicopter takes off during the "African Lion" military exercise in the Tan-Tan region in southwestern Morocco on June 18, 2021. (Photo by FADEL SENNA / AFP) (Photo by FADEL SENNA/AFP via Getty Images)

انعقاد اجتماع التخطيط النهائي لتمرين “الأسد الإفريقي” من 11 إلى 15 مارس

2024-03-11 / 14:08
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هبة بريس

تحتضن القيادة العليا للمنطقة الجنوبية، من 11 إلى 15 مارس الجاري بأكادير، اجتماع التخطيط النهائي لتمرين “الأسد الإفريقي 2024”.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، اليوم الاثنين، أن القائمين على التخطيط في نحو عشرة بلدان، بمن فيهم ممثلو القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة للولايات المتحدة الأمريكية، سيضعون اللمسات الأخيرة على الترتيبات الخاصة بمختلف الأنشطة المقررة في برنامج هذه الدورة العشرين.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الأنشطة ستضم تكوينات تهم العديد من المجالات العملياتية، وتمرينا للتخطيط موجه لأطر القيادة العليا، ومناورات مسلحة متعددة ومشتركة، وأنشطة مدنية-عسكرية، وكذا تمارين إزالة التلوث (النووي والإشعاعي والبيولوجي والكيميائي)، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز قابلية العمل المشترك وتعزيز قدرات التدخل في سياق متعدد الجنسيات.

وسجل البلاغ أن تمرين “الأسد الإفريقي 2024″، المزمع تنظيمه من 20 إلى 31 ماي المقبل بمناطق أكادير، وطانطان، وطاطا، والقنيطرة، وبن جرير وتيفنيت، يهدف إلى توطيد التعاون العسكري بين المغرب والولايات المتحدة، وتعزيز التبادل بين القوات المسلحة للبلدان المشاركة، بهدف النهوض بالسلم والأمن والاستقرار بالمنطقة.

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