الناظور .. مركز الدراسات “سيكوديل” يكرم نساء رائدات بالإقليم

2024-03-10 / 23:22
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هبة بريس : وجدة

نظم مركز الدراسات التعاونية للتنمية المحلية سيكوديل يوم السبت 09 مارس الجاري، بمقر دار دعم و انعاش المرأة بالناظور، لقاء احتفاليا احتفاء بنسائه بدور المرأة بالناظور، بني أنصار، فرخانة و بني وكيل بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمرأة، تقديرا للجهود التي يبذلنها في تأطير مجموعة من الورشات لفائدة الفتيات والنساء من أجل تمكينهن اقتصاديا و ادماجهن في الاقتصاد الاجتماعي.

استهلها رئيس المركز بكلمة ترحيبية، وكانت مناسبة أيضا لتكريم بعض الوجوه النسائية بالاقليم، اللاتي عرفن ببصمتهن المتميزة في مجموعة من المجالات : الدكتورة نسرين العامري مندوبة وزارة الصحة بالناظور، نجلاء قريقش مديرة مدينة المهن والكفاءات بجهة الشرق، الاستاذة حفيظة كوريم مديرة الثانوية الاعدادية الزرقطوني، و عائشة الجبروني مديرة دار الأم بالناظور، حيث تم تسليم دروع عرفان اليهن.

كما تخلل الحفل ، فقرات فنية لكل من فرقة أزغنغان باند و حسن أكراو، وتوزيع مجموعة من الشواهد التقديرية، وتنظيم حفل شاي على شرف الحاضرين.

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