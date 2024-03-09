وزير الداخلية الفرنسي يشكر الأمن المغربي بعد توقيفه أكبر تاجر مخدرات فرنسي

2024-03-09 / 18:13
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هبة بريس - الرباط

علق وزير الداخلية الفرنسي “جيرارد دارمانين “، على توقيف مواطن فرنسي مبحوث عنه على الصعيد الدولي ، من طرف الأجهزة الأمنية المغربية بمدينة الدار البيضاء ، مشيدا بناجعتها ومنوها بتعاونها .

وغرد وزير الداخلية الفرنسي على حسابه الرسمي بموقع “اكس “قائلا :”تم القبض على أحد أكبر تجار المخدرات في مرسيليا في المغرب..أهنئ رجال الشرطة الذين يواصلون بلا هوادة محاربة تجارة المخدرات..بفضل تعاوننا مع السلطات المغربية، الذي أشكره، تم توجيه ضربة قوية اليوم إلى تجارة المخدرات”.

وتمكنت عناصر مصلحة الأبحاث والتدخلات التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مساء أمس الجمعة 8 مارس الجاري، من توقيف مواطن فرنسي يبلغ من العمر 34 سنة، وذلك لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات الفرنسية في قضايا مرتبطة بتكوين شبكات إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات.

وقد تم توقيف المشتبه به في سياق عملية أمنية دقيقة، استهدفت رصد وتحديد جميع الأماكن المحتملة لاختفاء المعني بالأمر بعدة مدن مغربية، قبل أن يتم ضبطه بمدينة الدار البيضاء.

وتشير المعطيات الأولية المتوفرة إلى أن المواطن الفرنسي الموقوف كان مبحوثا عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، بطلب من السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في تسييره لعدة شبكات إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات وتبييض العائدات الإجرامية.

وقد تم اخضاع المشتبه فيه الفرنسي لتدبير الحراسة النظرية، قبل عرضه على النيابة النيابة العامة المختصة بمدينة الدار البيضاء، صبيحة يومه السبت 9 مارس الجاري، وذلك على ذمة إجراءات مسطرة التسليم.

وقد جاء توقيف المشتبه به تتويجا لعلاقات التعاون الأمني وتبادل المعلومات بين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والشرطة الوطنية الفرنسية، وذلك في إطار آليات التعاون الدولي في المجال الأمني.

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