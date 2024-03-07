ارتفاع ضحايا حريق مستشفى الأمراض النفسية بطنجة

ارتفع عدد ضحايا الحريق الذي اندلع في احدى غرف المبيت بمستشفى الأمراض النفسية والعقلي. بطنجة، الى أربعة بعدما لفظ مريض أنفاسه الأخيرة بقسم الإنعاش بمستشفى محمد الخامس الجهوي.

وكان ثلاثة نزلاء قد لقوا مصرعهم يوم أمس الأربعاء بمستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية بحي بني مكادة بطنجة، إثر اندلاع حريق باحدى الغرف مما تسبب في خسائر كبيرة حيث رجحت مصادر أن يكون نزيل قد قام باضرام النار في سريره قبل انتقالها الى باقي أسرة المرضى الذين لقي منهم الى حدود أربعة مصرعهم .

وكانت مصالح الشرطة القضائية بطنجة قد فتحت تحقيقا عاجلا لمعرفة ملابسات حدوث الحريق داخل مكان مبيت النزلاء الذين يتلقون العلاجات اللازمة بالمستشفى.

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