طنجة..طالبة تنهي حياتها شنقا داخل شقة
هبة بريس _ طنجة
وضعت شابة في عقدها الثاني ، حدا لحياتها شنقا صباح اليوم الخميس ، داخل شقة باقامة الضحى “البركة”, بمنطقة العوامة بمدينة طنجة .
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها الموقع ، فالأمر يتعلق بشابة تبلغ من العمر عشرين سنة ، عثر عليها جثة معلقة بواسطة حبل عمدت الى لفه حول عنقها ، ليتم إخطار السلطات المحلية والمصالح الأمنية التي حضرت الى عين المكان .
وقد تم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بطنجة ، في وقت فتحت فيه المصالح الأمنية تحقيقا في الواقعة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp