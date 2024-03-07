طنجة..طالبة تنهي حياتها شنقا داخل شقة

2024-03-07 / 18:54
0
هبة بريس _ طنجة

وضعت شابة في عقدها الثاني ، حدا لحياتها شنقا صباح اليوم الخميس ، داخل شقة باقامة الضحى “البركة”, بمنطقة العوامة بمدينة طنجة .

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها الموقع ، فالأمر يتعلق بشابة تبلغ من العمر عشرين سنة ، عثر عليها جثة معلقة بواسطة حبل عمدت الى لفه حول عنقها ، ليتم إخطار السلطات المحلية والمصالح الأمنية التي حضرت الى عين المكان .

وقد تم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بطنجة ، في وقت فتحت فيه المصالح الأمنية تحقيقا في الواقعة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of تغيير مواقيت العمل بالإدارات والمؤسسات خلال شهر رمضان

تغيير مواقيت العمل بالإدارات والمؤسسات خلال شهر رمضان

2024-03-07 / 19:20
Photo of لتجاوز الخلافات ..مطالب بحل مجلس جماعة وجدة

لتجاوز الخلافات ..مطالب بحل مجلس جماعة وجدة

2024-03-07 / 18:47
Photo of جمجمة بشرية بجماعة الرواضي تستنفر درك الحسيمة

جمجمة بشرية بجماعة الرواضي تستنفر درك الحسيمة

2024-03-07 / 18:28
Photo of “احتقان التعليم”..بنموسى مطلوب بالبرلمان للمساءلة

“احتقان التعليم”..بنموسى مطلوب بالبرلمان للمساءلة

2024-03-07 / 18:21
Photo of المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بجودة الملح الغذائي وسلامته الصحية

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بجودة الملح الغذائي وسلامته…

2024-03-07 / 17:55
Photo of نشرة إنذارية: رياح قوية وتساقطات مطرية وثلجية من الجمعة إلى الأحد

نشرة إنذارية: رياح قوية وتساقطات مطرية وثلجية من الجمعة…

2024-03-07 / 17:40
Photo of سطات والدّراجات النّارية C90.. “الفوضى دايرا جَنْحين”

سطات والدّراجات النّارية C90.. “الفوضى دايرا جَنْحين”

2024-03-07 / 17:00
Photo of الحكومة تؤكد حرصها على ضمان تزويد مختلف الجهات بالماء الشروب

الحكومة تؤكد حرصها على ضمان تزويد مختلف الجهات بالماء…

2024-03-07 / 16:54
Photo of العطلة المدرسية: الأوطوروت تدعو زبناءها إلى تنظيم تنقلاتهم قبل السفر

العطلة المدرسية: الأوطوروت تدعو زبناءها إلى تنظيم تنقلاتهم قبل…

2024-03-07 / 15:38
Photo of بايتاس: مراقبة أزيد من 46 ألف نقطة بيع منذ بداية السنة

بايتاس: مراقبة أزيد من 46 ألف نقطة بيع منذ…

2024-03-07 / 15:28

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق