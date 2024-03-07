طنجة..طالبة تنهي حياتها شنقا داخل شقة

هبة بريس _ طنجة

وضعت شابة في عقدها الثاني ، حدا لحياتها شنقا صباح اليوم الخميس ، داخل شقة باقامة الضحى “البركة”, بمنطقة العوامة بمدينة طنجة .

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها الموقع ، فالأمر يتعلق بشابة تبلغ من العمر عشرين سنة ، عثر عليها جثة معلقة بواسطة حبل عمدت الى لفه حول عنقها ، ليتم إخطار السلطات المحلية والمصالح الأمنية التي حضرت الى عين المكان .

وقد تم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بطنجة ، في وقت فتحت فيه المصالح الأمنية تحقيقا في الواقعة.

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