الحكومة تطلع على اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين المغرب وسلطنة عمان

هبة بريس

اطلع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومتي المغرب وسلطنة عمان، الموقعة بالرباط في 4 يوليو 2023، ومشروع القانون رقم 39.23 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما الأمين العام للحكومة محمد حجوي، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذه الاتفاقية تأتي من أجل تفعيل مساهمة الطرفين في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والأنشطة البحرية، بغية تنمية وتسهيل وتنظيم النقل البحري التجاري بين البلدين، واستخدام موانئهما وأساطيلهما البحرية الوطنية بهدف تحقيق التنمية المشتركة.

وسجل أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تشجيع الشركات الملاحية وتنظيم عمليات النقل البحري وتسهيل تبادل الخبرات في مجالات التقنية الحديثة، وتعزيز التعاون بين البلدين في الأعمال المرتبطة بأنشطة وخدمات الموانئ وصيانة السفن، وكذا سلامة وأمن الموانئ وحماية البيئة داخل نطاق الميناء.

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