إطلاق خط جوي مباشر يربط المغرب بأيسلندا لأول مرة بمعدل رحلتين في الأسبوع

2024-03-07 / 16:01
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت شركة الطيران الاقتصادي الأيسلندية “بلاي” عن إطلاق خط جوي مباشر يربط المغرب و أيسلندا و ذلك لأول مرة بمعدل رحلتين في الأسبوع.

و قررت شركة النقل الجوي “بلاي” التابعة لأيسلندا إطلاق خط مباشر بين العاصمة ريكيافيك و مدينة مراكش برحلات ستبرمج أسبوعيا اعتبارا من أكتوبر القادم في كل من يومي الخميس والأحد.

و شرعت شركة النقل الأيسلندية في إطلاق مبيعات التذاكر لرحلاتها القادمة نحو المغرب حيث تقرر أن تكون أول رحلة مباشرة نحو مراكش في 17 أكتوبر 2024.

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‫6 تعليقات

  1. نتمنى هذه الخطوط الجوية تعم جل المطارات المملكة المغربية وبالاخص الجهة الشرقية.

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  2. قبل اللجوء إلى إطلاق خط جوي مباشر يربط بين المغرب بايسلندا لابد من إصلاح البنيات التحتية والخدمات الخاصة وهذا هو الأهم…

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  4. خطوة رائعة جدا ستعطي قفزة كبيرة من بالنسبة للسياح الأجانب وانتعاش السياحة والسفر ببلادنا.

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  5. يجب فتح خطوط طيران جديدة في المملكة المغربية من أجل تطوير السياحة بالمغرب.

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  6. نتمنى ان تكون الأثمنة في متناول الجميع حتى تجلب المسافرين عبر الطائرة.

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