إطلاق خط جوي مباشر يربط المغرب بأيسلندا لأول مرة بمعدل رحلتين في الأسبوع
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أعلنت شركة الطيران الاقتصادي الأيسلندية “بلاي” عن إطلاق خط جوي مباشر يربط المغرب و أيسلندا و ذلك لأول مرة بمعدل رحلتين في الأسبوع.
و قررت شركة النقل الجوي “بلاي” التابعة لأيسلندا إطلاق خط مباشر بين العاصمة ريكيافيك و مدينة مراكش برحلات ستبرمج أسبوعيا اعتبارا من أكتوبر القادم في كل من يومي الخميس والأحد.
و شرعت شركة النقل الأيسلندية في إطلاق مبيعات التذاكر لرحلاتها القادمة نحو المغرب حيث تقرر أن تكون أول رحلة مباشرة نحو مراكش في 17 أكتوبر 2024.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
6 تعليقات
نتمنى هذه الخطوط الجوية تعم جل المطارات المملكة المغربية وبالاخص الجهة الشرقية.
قبل اللجوء إلى إطلاق خط جوي مباشر يربط بين المغرب بايسلندا لابد من إصلاح البنيات التحتية والخدمات الخاصة وهذا هو الأهم…
لدينا مطارات قليلة دولية يجب النظر قبل الانطلاقة…
خطوة رائعة جدا ستعطي قفزة كبيرة من بالنسبة للسياح الأجانب وانتعاش السياحة والسفر ببلادنا.
يجب فتح خطوط طيران جديدة في المملكة المغربية من أجل تطوير السياحة بالمغرب.
نتمنى ان تكون الأثمنة في متناول الجميع حتى تجلب المسافرين عبر الطائرة.