رشوة ب 500 درهم تطيح بموظفة ببوزنيقة

2024-03-06 / 18:58
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أوقفت مصالح الشرطة القضائية بمفوضية الأمن ببوزنيقة، اليوم الأربعاء، موظفة بإحدى المقاطعات بالمدينة، للاشتباه في تورطها في قضية “الرشوة والابتزاز”. وجاء ذلك بعد اتصال مواطن بخلية معالجة البلاغات بالرقم الأخضر حول تعرضه للابتزاز من طرف الموظفة المذكورة في مبلغ 500 درهم من أجل تسليمه وثيقة ادارية .

وقد تم وضع الموظفة الموقوفة رهن تدبير الحراسة النظرية، من اجل الاستماع بالمنسوب لها، قبل عرضها على أنظار النيابة العامة المختصة .

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