طقس الأربعاء.. جو بارد وقطرات مطرية بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا مصحوب بصقيع محلي، خلال الصباح والليل، بكل من مرتفعات الأطلس والريف، مع بعض القطرات المطرية بمرتفعات الأطلس المتوسط، وشمال مرتفعات الأطلس الكبير والهضاب العليا الشرقية.

كما يرتقب نزول تساقطات ثلجية فوق قمم مرتفعات الأطلسين المتوسط والكبير، إلى جانب تكون كتل ضبابية بالسهول الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الجنوبية وجنوب المنطقة الشرقية، مع تناثر بعض الحبات من الغبار بالجنوب الشرقي للمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و08 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 10 و 17 درجة بمناطق سوس وأقصى الجنوب الشرقي والجنوب، وستكون ما بين 06 و 11 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستشهد بعض الارتفاع بوجه عام في مجموع أرجاء المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هادئ بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال المهدية وجنوب طانطان، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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