والي العيون يتوعد بملاحقة المضاربين في المواد الغذائية خلال رمضان

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أعطى والي جهة العيون الساقية الحمراء “عبد السلام بكرات”، تعليماته للسلطات المحلية والمصالح الخارجية المختصة في محاربة الغش ،بضرورة تشديد المراقبة على جل نقط بيع المواد الغذائية خلال شهر رمضان ، من أجل التصدي للغش والتلاعب بالأسعار في أسواق مدن وأقاليم جهةٍ العيون ، مع اتخاذ عقوبات للتصدي لكافة الممارسات التجارية غير القانونية، وذلك خلال اجتماع تقني لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار استعدادا لشهر رمضان المقبل.

ودعا والي جهة العيون الساقية الحمراء ان عبد السلام بكرات، الى “مواصلة وتعزيز إجراءات التنسيق واليقظة وتعبئة كافة الهيئات المعنية باتخاذ ما يلزم من تدابير بهدف التموين الكافي والمنتظم للأسواق ورصد أي اختلال محتمل في التموين وفي مسالك التوزيع ومواجهته بالنجاعة والسرعة المطلوبتين”.

وشدد والي العيون، على ضرورة فرض احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك والتصدي، بما يلزم من صرامة وحزم، لكل أشكال المضاربة والاحتكار والإدخار السري ولجميع الممارسات التجارية المخلة بالسير العادي للأسواق.

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