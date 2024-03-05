“سينيالي يا مغربي”.. نشطاء يطلقون حملة لمحاربة “حسابات التفاهة”

2024-03-05 / 11:36
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هبة بريس - الرباط

أطلق عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حملة واسعة لمحاربة حسابات التفاهة.

ودعا أصحاب الحملة، مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي الى “التبليغ” بحسابات بعض “المؤثرين” الذين يروجون للتفاهة ويقدمون صورا خطيرة وسلبية لمتابعيهم.

وأكد النشطاء، أن عددا من الحسابات بمواقع انستغرام ويوتيب وفيسبوك وتطبيق “تيك توك”، تروج للتفاهة وتؤثر بشكل سلبي وخطير خاصة على الأطفال والمراهقين والنساء.

ووضع النشطاء لائحة تضم عددا من الحسابات ل”مؤثرين” في مقدمتهم “الشيخة مولينيكس، رضا ولد الشينوية، آية بشري، ساري كول..” وغيرهم ممن أصبحوا يشكلوا خطرا على قيم وأخلاق مجتمعنا.

وتحت شعار “سينيالي يامغربي”، اتفق النشطاء على التبليغ بالحسابات المذكورة لإغلاقها ووضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة والمتزايدة.

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