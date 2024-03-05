طقس الثلاثاء.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

2024-03-05 / 09:04
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا مصحوب بصقيع محلي، خلال الصباح والليل، بكل من مرتفعات الأطلس والريف والهضاب الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد.

كما يرتقب تشكل ضباب بالسهول الشمالية والوسطى، والأطلس المتوسط وشمال الأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية، فيما ستكون السماء غائمة أحيانا مع تساقط قطرات متفرقة بشرق الأطلسين المتوسط والكبير والهضاب العليا الشرقية.

وستشهد قمم مرتفعات الأطلسين المتوسط والكبير تساقطات ثلجية، في حين سيتناثر الغبار بالجنوب والجنوب الشرقي وجنوب شرق المملكة، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 02- و 05 درجات بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 10 و 17 درجة بمناطق سوس، وأقصى الجنوب الشرقي، والجنوب وقرب السواحل، وستكون ما بين 04 و 10 درجات في ما تبقى من ربوع المملكة.

وستشهد درجات الحرارة العليا، ارتفاعا طفيفا بوجه عام في مجموع أرجاء المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج في الواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين رأس سبارتيل والمهدية، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية وطانطان، وهائجا بباقي السواحل.

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