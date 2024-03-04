تيزنيت : هكذا جرت جلسة محاكمة المعتقلين في قضية انهيار عمارة في طور البناء

2024-03-04 / 21:50
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

عرفت جلسة محاكمة المعتقلين الأربعة في قضية انهيار عمارة سكنية في طور البناء في شهر نونبر الماضي ، والتي خلفت قتيل وجرحى ، اليوم الاثنين 4 مارس الجاري ، بالغرفة التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتزنيت،مرافعات ساخنة من دفاع المعتقلين احتياطيا، من بينهم المهندس المعماري، والمهندس صاحب مكتب الدراسات المكلف بتتبع المشروع، والمهندس صاحب مكتب المراقبة، والمقاول صاحب الشركة المكلفة بالبناء .

المرافعات كانت ساخنة من طرف دفاع المتهمين المعتقلين من خلال ما تقدموا به من الدفوعات الشكلية حيت طالب الدفاع ببطلان محاضر الضابظة القضائية، بناء على أن القضية لا تكتسي حالة التلبس ، فالعمارة إنهارت و لم يتم تقديم المتهمين الا بعد مرور أزيد من شهر .

كما استغرب الدفاع السرعة التي أحال بها قاصي التحقيق الملف على المحكمة ،و أعتبر أن الملف يتكون من ملف تقني كبير و كان على قاضي التحقيق أن يواصل فيه التحري و البحث من أجل الوقوف على حيثيات الملف.

ووصف الدفاع قبول صاحب العمارة كمطالب بالحق المدني يعتبر مهزلة ويتناقص مع روح القانون، مطالبا من خلال الدفوعات الشكلية بإجراء بحث تكميلي في الملف.

و قرّر رئيس الجلسة رفض الدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع، في ظل تخلّف المستثمر صاحب العمارة عن الحضور رغم توصله بالإستدعاء .

وعن الشكاية المباشرة ضد صاحب العمارة، التي تقدم بها المقاول ، فقد أعلن رئيس الجلسة أنها أخذت مجرها و سيتم البث فيها وفق القانون.

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