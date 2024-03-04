جمعية مغربية تضع ملف استعادة سبتة ومليلية وجزر الكناري أمام الأمم المتحدة

2024-03-04 / 18:52
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هبة بريس _ الرباط

وضعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ملفاً لدى ممثلية الأمم المتحدة في الرباط للمطالبة بتصفية الاستعمار في مدينتي سبتة ومليلية والجزر بما فيها جزر الكناري

وجاء في بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان :

يخبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن وفدا منه قام يوم الخميس 29 فبراير 2024، بوضع رسالة لدى ممثلية الأمم المتحدة بالرباط، موجهة لرئيسة لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة)، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، تطالب فيها الجمعية إدراج موضوع الأراضي المغربية التي لا زالت الدولة الإسبانية تحتلها على جدول أعمال اللجنة، من أجل إنهاء الاستعمار الإسباني للثغور المغربية المتمثلة في مدينتي سبتة ومليلية المطلتين على البحر الأبيض المتوسط، والجزر الجعفرية وجزيرة ايسلي (ليلى) والنكور وبادس المحاذية لشواطئ منطقة الريف بإقليم الحسيمة، وجزر الخالدات (الكناري) الواقعة في المحيط الأطلسي؛ وذلك في إطار دور اللجنة الرابعة في تثبيت حقوق الشعوب في تقرير مصيرها والسيادة على أراضيها. ..

وجاء تقديم الطلب أسبوعا واحدا بعد الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى الرباط، واستقباله من طرف الملك محمد السادس

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