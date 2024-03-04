الحبس النافذ لمستشار بجماعة ولاد الطيب بفاس بتهمة الاتجار في المخدرات

ع محياوي _ هبة بريس

قضت ابتدائية خنيفرة على مستشار تجمعي بجماعة أولاد الطيب ضواحي فاس، ب18 شهرا حبسا نافذة و3 آلاف درهم غرامة، بعد متابعته في حالة اعتقال بتهمة الإتجار في المخدرات لورود اسمه على لسان جزار بمدينة مريرت.

وآخذت المحكمة المعني بالأمر، من أجل الاتجار في المخدرات وترويجها على مستهلكيها بمريرت وتسهيل استعمالها للغير، بعدما اعتقل في أول يناير الماضي، في إطار بحث فتحته الشرطة القضائية بمريرت بعدما أوقفت جزارا وبحوزته كمية كبيرة من المخدرات، وأثناء البحث معه ذكر إسم المستشار باولاد الطيب أن هذا الأخير زوده بكمية كبيرة للمخدرات ويروجها بمريرت والنواحي.

وأعطى وكيل الملك بابتدائية خنيفرة المعروف بخدماته المتواصلة، أمره بإجراء بحث تقني مواز للتثبت من اتصال الجزار بالمستشار بعدما أقر بأنه مزوده الرئيسي بالمخدرات التي يروجها المكالمات الهاتفية وتتبعها أوقعته في قبضة الأمن .

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