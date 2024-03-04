طقس الاثنين.. جو بارد وقطرات مطرية بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا ومصحوب بصقيع محلي، خلال الصباح و الليل، بكل من مرتفعات الأطلس والمناطق الغربية المجاورة لها، الريف، الهضاب الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا بمناطق طنجة، اللوكوس والريف الغربي، مرفوقة بقطرات مطرية أو أمطار ضعيفة و متفرقة، فضلا عن تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى وجنوب البلاد، ستكون مصحوبة بتناثر بعض الحبات من الغبار.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين (03 -) و03 درجات بمرتفعات الأطلس، الريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 10 و 16 درجة بمناطق سوس، أقصى الجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية، فيما ستتأرجح ما بين 04 و10 درجات فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بشكل عام.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بكل من الواجهة المتوسطية، والبوغاز وما بين كاب سبارطيل والمهدية، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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