الناظور .. حجز بندقيتين وساعات فاخرة بميناء بني أنصار

2024-03-03 / 14:43
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هبة بريس : وجدة

تمكنت عناصر الجمارك بميناء بني أنصار، يوم امس السبت 02 مارس الجاري خلال عملية تفتيش دقيقة، من ضبط بندقيتين للصيد وساعات يدوية فاخرة.

وحسب مصادر مطلعة، أنه تم الحجز على بندقيتين، بالإضافة إلى 66 ساعة يدوية ضمنها تسع ساعات من ماركات عالمية، كان يراد إدخالها إلى تراب المملكة عبر ميناء بني أنصار، على متن سيارة قادمة من أوروبا، تعود لشخص ينحدر من مدينة وجدة.

وهذا، قامت عناصر الجمارك بالحجز على البندقيتين والساعات المهربة وكذا السيارة التي تم استعمالها في هذه العملية، وأن المشتبه فيه اعترف أن المحجوزات تخصه، وليس علم بالقوانين الجاري بها العمل في المغرب والتي تهم استيراد هذا النوع من الأسلحة

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