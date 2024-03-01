برنامج “أسرتي” بالقناة الأولى يحتفي بالنساء المغربيات في شهر مارس

هبة بريس

إيمانا من معدي البرنامج التلفزي على القناة الأولى بالدور الهام للرأسمال البشري في التنمية والتطور ببلادنا، وتفعيلا للتوجه العام للمديرية المركزية للإنتاج بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، بتوفير الدعم الإعلامي للنساء الرائدات في المملكة.

يحتفي برنامج ” أسرتي” بالنساء المغربيات في شهر مارس، بتخصيص جميع حلقات هذا الشهر في استضافة نساء من مختلف المجالات والميادين لإبراز التنوع المغربي وتسليط الضوء على تألق المرأة المغربية في عدد من المهن والمسؤوليات، وإظهار الكفاءات النسائية المغربية.

ويستضيف البرنامج نساء من مختلف جهات المملكة، وستكون الحلقات ضمن قالب احتفائي وإشعاعي وتثقيفي للرأي العام حول نساء مغربيات نجحن في مسارهن العملي والعلمي، من خلال استحضار مسارات نساء تألقن في السلطة وخلف الكواليس والرياضة وفي العالم القروي وفي مجالات مختلفة، وذلك ضمن برمجة استثنائية تشمل خمس حلقات ستبث ابتداء من يوم الاثنين 4 مارس إلى غاية 8 مارس 2024 على القناة الأولى في تمام الساعة 11 صباحا.

وتحتفل حلقات البرنامج المتعلقة بشهر مارس، بالمديرة العامة للمؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والابتكار والبحوث نوال الشرايبي، وهي أول إمرأة مغربية تدير المؤسسة منذ عام 2018، وأشرفت على العديد من الأبحاث والاختراعات بما فيها جهاز للكشف عن كورونا مغربي الصنع، كما يستضيف البرنامج ملاك قتيبة ،وهي ربانة طائرة مروحية بالقيادة العليا للدرك الملكي التي التحقت بالدرك الملكي منذ عام 2013، وحنان الصبار عميد شرطة ممتاز رئيسة خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمنطقة الأمنية الحي الحسني بالدار البيضاء، ومليكة أشكورة وكيلة جلالة الملك لدى المحكمة الاجتماعية بالبيضاء وعضو المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة.

كما تضم الحلقات نساء متألقات من بينهن: دلال المحمدي العلوي أول امرأة مغربية تترأس المكتب المغربي لحقوق المؤلف، وخديجة بندام المسؤولة منذ عام 2015 عن عمليات تدقيق السلامة والأمن النووي والإشعاعي بالمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، والعالمة والباحثة في العلوم النووية نجاة المختار المقيمة بالنمسا وهي أول امرأة في العالم تترأس منصب نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي المجال الرياضي، سيحتفي البرنامج بكل من صفية صاليح بطلة العالم في رياضة التايكواندو، ومتسلقة الجبال بشرى بايبانو التي تعد أول متسلقة مغربية وعربية تصل إلى قمة جبل أنابورنا في نيبال عام 2022، بالإضافة إلى البطلة البارالمبية فاطمة الزهراء الإدريسي المتخصصة في سباقات 400 متر و1500 متر – فئة إعاقة بصرية.

أما بشأن نساء يشتغلن خلف الكواليس، سيكرم البرنامج امينة مجلال رئيسة مصلحة الإنتاج الإذاعي الدولي بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والصحفية منذ عام 1995، وفاتن خلخال مخرجة أفلام وثائقية منها فيلم “الفارو” المتوج بعدة جوائز، والسيناريست جيهان بحار التي راكمت عدة تجارب في مجال السينما من خلال مسارها الحافل بالإبداع والتميز.

والجدير بالذكر، أن برنامج “أسرتي” تسهر على تنفيذه شركة “إيماج فاكتوري” تحت إشراف رئيس تحرير البرنامج محمد حفيضي وتقديم زينب صابر وطاقم صحفي وتقني يحرص على تقديم منتوج إعلامي يواكب التطورات ويعالج مواضيع ترقى إلى تطلعات المشاهد المغربي والعربي، حيث يصل مجموع الحلقات في الموسم الى 200 حلقة.

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