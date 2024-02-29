الحكومة: طلبات الاستفادة من دعم السكن قاربت 52 الف وفاس ومكناس في المقدمة

2024-02-29 / 14:13
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هبة بريس - لبنى أبروك

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة عالجت إشكالية السكن وفق مقاربات جديدة، تمثلت في دعم الطلب بدل دعم العرض.

وكشف بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي، عن الإحصائيات الأخيرة المتعلقة بالعملية.

وبلغة الأرقام، ذكر بايتاس، أنه الى غاية 27 فبراير 2024، بلغت عدد الطلبات حوالي 52 الف، 75% منها هي تهم السكن أقل من 300 الف درهم، و25% تم السكن بين 300 و700 الف، و81% من المغرب و19 % من مغاربة العالم، ويبلغ متوسط السن حوالي 41 سنة.

وحسب العمالات والاقاليم، أشار المسؤول الحكومي أن فاس ومكناس في المقدمة، متبوعين بمدن طنجة،مراكش، برشيد، الصخيرات ، القنيطرة، سلا.

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