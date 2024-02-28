فرنسا.. ضبط 72 سلاحا ناريا غير مرخص بحوزة الممثل آلان ديلون

2024-02-28 / 17:45
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هبة بريس - وكالات

أعلن مكتب المدعي العام الفرنسي اليوم الثلاثاء ضبط 72 قطعة سلاح ناري وأكثر من ثلاثة آلاف طلقة ذخيرة خلال مداهمة منزل الممثل الفرنسي آلان ديلون، وفتح تحقيق في حيازة أسلحة بشكل غير قانوني.

وأكد المدعي العام جان سيدريك غو في بيان أن الممثل البالغ من العمر 88 عاماً، والذي يعاني من مرض عضال، “ليس لديه أي ترخيص يسمح له بحيازة سلاح ناري”.

وحصلت المداهمة الخميس الماضي بعد بلاغ من قاضي الوصاية في 8 فبراير، إذ لاحظ الوكيل المسؤول عن الحماية القانونية لآلان ديلون خلال زيارة لمنزله إلى أن الممثل كان يمتلك سلاحاً نارياً، بحسب القاضي.

كما لوحظ أثناء المداهمة “وجود منصة للرماية في العقار”، وفق القاضي.

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