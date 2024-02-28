زهير بهاوي: “عندما تكسرني الحياة.. لا شيء يسعفني إلا عائلتي”

2024-02-28 / 12:40
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نشر المغني زهير بهاوي، على حسابه بموقع “فيسبوك”، صورة تجمعه بأفراد أسرته.

وعلق بهاوي على الصورة العائلية مدونا : “عندما تكسرني الحياة، وتقيدني بظروفها الصعبة، لا شيء يسعفني إلا عائلتي.. أهديكم عشرة ملايين قبلة حتى نطلع فراسكم”.

هذا ويشار الى أن آخر أغاني بهاوي “روحي”، لقيت نجاحا واسعا، وبلغ عدد مشاهدات الفيديو كليب بموقع “يوتيب” 7.5 مليون مشاهدة.

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