“السديس” يحذر المعتمرين من رفع العلم الفلسطيني ..الشرطة لكم بالمرصاد

2024-02-25 / 15:10
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هبة بريس _ وكالات

حذر إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ عبد الرحمن السديس، كافة المعتمرين من رفع أي علم خلال تواجدهم في الحرمين الشريفين.

وقال السديس، الذي يرأس الشؤون الدينية لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إنه “لا شعار في الحرمين الشريفين إلا شعار التوحيد.. أنتم أتيتم للعبادة وليس لرفع الشعارات والهتافات”.

وأضاف في تصريحات على هامش ندوة أقيمت الأحد بمناسبة ذكرى “يوم التأسيس” في السعودية: “لا تأخذكم العاطفة برفع الهتافات، رجال الأمن بالمرصاد لكل من يرفع شعارات سياسية في الحرمين الشريفين”.

وتابع السديس تحذيراته، قائلا إن “أمن الحرمين الشريفين خط أحمر لا يمكن المساس به، وهو مكان للعبادة وليس للشعارات السياسية”.

وتابع: “أنتم يا زوار بيت الله أتيتم للعباد، عليكم بالدعاء، ولا تأخذكم الحماسة، ولا تنصرفوا لغير العبادة”.

وجاء حديث السديس عقب تداول فيديو لرجل أمن وهو يقوم بانتزاع علم فلسطين من معتمرة رفعته أمام الكعبة المشرفة.

وأشيعت أنباء غير مؤكدة عن قيام السلطات السعودية باعتقال المرأة.

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‫3 تعليقات

  2. انهم في خدمة ابن صهيون المجرمين ولولا دعم المتصهينين عندنا لما صمدوا واحتلو وهجروا الفلسطينين تبا لكم يا صهاينة حكاك العرب

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