كيم كارداشيان تبيع حقيبتها القديمة بـ 70 مليون سنتيم

هبة بريس - وكالات

تعرضت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان للانتقادات من قبل المعجبين لبيعها حقيبتها المثيرة للجدل من دار الأزياء الفرنسية هيرميس مقابل مبلغ ضخم يقدّر بعشرات آلاف الدولارات، وذلك عبر موقع بيع الأغراض المستعملة الخاص بعائلتها.

و عرضت كيم حقيبة بيركين نادرة مصنوعة من جلد التمساح باللون الرمادي غير اللامع على موقع “كارداشيان كلوسيت” بمبلغ 70 ألف دولار، وأدرجتها تحت خانة بـ”حالة جيدة”.

ومع ذلك، جاء في وصف حقيبة اليد على الموقع الإلكتروني أن هناك تغيّرًا في لوم المقابض والزوايا السفلية، وخدوشًا طفيفة على المعدن.

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