“البـام” يشيد بنتائج الدبلوماسية المغربية في القمة الـ37 للاتحاد الإفريقي

2024-02-20 / 14:05
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ثـمن المـكتب الـسياسـي لحزب الأصالة والمعاصرة، عـالـيا، الـنتائـج الـهامـة الـتي حـققتها الـدبـلومـاسـية المـغربـية بـقيادة صـاحـب الـجلالـة المـلك محــمد الــسادس نــصره الله، خــلال الــقمة 37 لــلاتــحاد الإفــريــقي، والــتي تــميزت بــتقديــم تــقريــر حــول أنشــطة مجــلس السـلم والأمـن لـلاتـحاد الإفـريـقي بـرئـاسـة المـملكة المـغربـية، وهـو مـا يـعكس مـرة أخـرى، حـضور المـغرب والـتزامـه بـقيادة صاحب الجلالة بالعمل مع ومن أجل إفريقيا.

وجدد المــكتب الــسياســي، في بلاغ صدر عقب اجتماعه، الــتأكــيد عــلى مــوقــف المــغرب الــثابــت والــواضــح، بــقيادة جــلالــة المــلك، فــي دعــم ومــناصــرة الـقضية الفلسـطينية، ذلـك أن المملكة المـغربية بـقيادة صـاحـب الـجلالـة رئـيس لـجنة الـقدس، تـظل متشـبثة بـتسويـة سـلمية قـائـمة عـــــلى حـــــل الـــــدولـــــتين مـــــن أجـــــل إرســـــاء ســـــلام عـــــادل ودائـــــم بـــــمنطقة الشـــــرق الأوســـــط.

وشدد المكتب، على ضـــــرورة وقـــــف الـــــتصعيد والاعـــتداءات الـــعسكريـــة بـــما يـــفضي لـــوقـــف إطـــلاق الـــنار وضـــمان حـــمايـــة المـــدنـــيين وعـــدم اســـتهدافـــهم وفـــقا لـــلقانـــون الــــدولــــي والــــقانــــون الــــدولــــي الإنــــسانــــي، كــــما جــــاء فــــي الــــكلمة الــــسامــــية لــــصاحــــب الــــجلالــــة نــــصره الله المــــوجــــهة إلــــى المشاركين في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض.

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