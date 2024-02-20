فاس.. الرقم الاخضر يطيح بعون سلطة متلبسا بتلقيه 500 درهم رشوة

ع محياوي _ هبة بريس

أوقفت مصالح الضابطة القضائية مساء يوم أمس الاثنين، عون سلطة برتبة “شيخ”، يشتغل بملحقة الرياض بحي النرجس نفوذ مقاطعة سايس متلبسا بتلقي رشوة قيمتها 500 درهم.

وجاء إيقاف المتهم على إثر إتصال جرى من مواطن للتبليغ بـالرقم الأخضر الذي وضعته النيابة العامة على الصعيد الوطني من أجل تلقي شكايات المواطنين لكشف حالات الابتزاز والفساد المالي بأن عون سلطة طلب منه رشوة بقيمة 500 درهم مقابل قضاء غرض إداري ، حيث تم نصب كمين محكم مكن العناصر الأمنية من ضبط عون السلطة المعني وهو متلبس بتلقي الرشوة.

هذا وقد جرى اقتياد المتهم للاستماع إليه في محضر رسمي بالمنسوب إليه ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات النيابة العامة المختصة

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