طنجة..مصرع عامل بناء سقط من الطابق الخامس

هبة بريس - مكتب طنجة

لقي عامل بناء مصرعه اليوم الاثنين، إثر سقوطه من الطابق الخامس لأحد أوراش البناء بمنطقة طنجة البالية .

الضحية يبلغ من العمر 36 سنة، سقط بشكل عرضي من أعلى الطابق الخامس أثناء نأديته اعمله حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بعين المكان .

وجرى نقل الضحية إلى مستودع الأموات، في حين فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لمعرفة ملابسات هذا الحادث الأليم.

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