تيزنيت : اعتقال رجل أعمال متهم باضرام النار في سيارة زوجته

2024-02-19 / 15:38
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

و ضعت الضابطة القضائية التابعة لأمن تيزنيت،زوج خمسيني وهو رجل اعمال تحت تدابير الحراسة،لفائدة البحث الذي أمرت به النيابة العامة، بعد اتهامه بإضرام النار في سيارة زوجته .

ولازالت المصالح الأمنية تحقق في القضية ، ومن المرجح تقديم المتهم عشية اليوم الاثنين على أنظار النيابة العامة بإبتدائية تيزنيت ، فيما تقول بعض المصادر ان خلاف اسري بين الزوج وزوجته قد يكون سببا مباشرا .

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