وفد مغربي رفيع المستوى يلتقي كبريات شركات التكنولوجيا بأمريكا

هبة بريس - اقتصاد

نظم القسم التجاري الأمريكي التابع للقنصلية العامة الأمريكية بالدار البيضاء، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية (USTDA) ، في الفترة من 11 إلى 21 فبراير 2024، بعثة تجارية لفائدة وفد مغربي رفيع المستوى، ركزت على مجالات التنمية الرقمية والابتكار.

وتندرج هذه الزيارة في إطار الشراكة بين الولايات المتحدة والمغرب، لوضع التكنولوجيا الأمريكية القوية، وهي تكنولوجيا موثوقة، في خدمة الرخاء الاقتصادي المغربي وزيادة جاذبية المملكة فيما يخص الاستثمارات الأجنبية.

وصرَّح السفير الأمريكي بالمغرب بونيت تالوار قائلا “إن المغرب منخرط في عملية تحول رقمي ذات أهمية استراتيجية عالية.

وبالموازاة مع عمل المملكة على تطوير حكومتها واقتصادها الرقميين، فإن الحكومة والقطاع الخاص الأمريكيين ملتزمان تماما بدعم بلدنا الصديق، المغرب، لضمان تحول رقمي مثالي باستخدام التكنولوجيا المتطورة والموثوقة”.

ويتكون الوفد المغربي من 15 مشاركا يمثلون وزارة التحول الرقمي وإصلاح الإدارة، ووكالة التنمية الرقمية، والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجمعية مستعملي الأنظمة المعلوماتية بالمغرب، وتيكنوبارك، وفيدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وترحيل الخدمات.

لقاءات مع رواد التكنولوجيا

أجرى أعضاء الوفد المغربي في مرحلة أولى لقاءات في مدينة هيوستن، تكساس، ثم انتقلوا إلى وادي السليكون الذي يُعتبر

عاصمة التكنولوجيا العالمية. وتضمن البرنامج حوالي عشرين اجتماعًا مهنيا مع شركات التكنولوجيا الأمريكية ذات الشهرة العالمية، ومع مؤسسات حكومية أمريكية تقاسمت تجاربها في الحكومة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وقالت سارة العمراني، الأمينة العامة لوزارة التحول الرقمي والإصلاح الإداري: “إن الشركات الرقمية الأمريكية هي في طليعة الابتكار والتكنولوجيا”.

وأضافت أن الوفد، من خلال المشاركة في هذه الزيارة، “يسعى إلى الاستفادة من خبراتهم والتعلم من أفضل ممارساتهم لتحفيز نمو القطاع الرقمي في المغرب… وجذب الاستثمارات في القطاع الرقمي المغربي”.

والتقى المندوبون المغاربة مع كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية والشركات الناشئة، بما في ذلك Oracle وMicrosoft وCisco

وCloudera وGoogle Cloud Services وPalo Alto Netoworks وAmazon Web Services وPlugandPlay وNutanix وTyler Technologies وSpark Cognition.

هذا وقامت هذه الزيارة بتعريف المشاركين بأحدث التقنيات والخدمات وأفضل الممارسات الأمريكية في مراكز البيانات والحوسبة

السحابية والخدمات الحكومية الرقمية.

وبالإضافة إلى ذلك، تدعم الزيارة جهود التحول الرقمي في المغرب، والتي تهدف إلى رقمنة خدمات القطاع العام، ودعم التجارة

الإلكترونية، وإنشاء نظام بيئي مناسب للشركات الناشئة.

بالنسبة للسيدة العمراني، تهدف الزيارة أيضًا إلى «استكشاف إمكانية تأسيس شراكات مع الشركات الأمريكية من أجل تطوير

وتعزيز القطاع الرقمي في المغرب، ويمكن أن يتضمن ذلك التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار وتطوير الكفاءات. »

تجذر الإشارة إلى أن العديد من الشركات الأمريكية المشاركة في هذا الحدث، بما في ذلك ميكروسوفت وأوراكل وسيسكو، على

علاقات طويلة الأمد مع المغرب من خلال الاستثمار في تنمية رأس المال البشري للبلاد. وعلى سبيل المثال، في العام الماضي، تمكن أكثر من 75 ألف طالب في المغرب من الاستفادة من المحتوى التدريبي المقدم مجانا من قبل شركات التكنولوجيا الأمريكية.

ويتجلى الالتزام الأمريكي بدعم التحول الرقمي في المغرب أيضًا في شكل برامج التبادل المهني والأكاديمي، وبرامج بناء

القدرات، وفرص الأعمال بين الشركات، ومبادرات نقل التكنولوجيا وغيرها من المبادرات.

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