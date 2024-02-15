السعيدية .. الجماعة تصادق على كناش الاحتلال المؤقت للملك العام البحري وهذه تفاصيله

هبة بريس : وجدة

صادق المجلس الجماعي بالسعيدية يومه الثلاتاء 13 فبراير الجاري، خلال دورة استثنائية على كناش التحملات الخاص بالاحتلال المؤقت للملك العام البحري.

الاتفاقية المبرمة بين المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك للشرق وجماعة السعيدية بإقليم بركان بتاريخ 10 يونيو 2022 من اجل تدبير شاطئ السعيدية، بناءا على قرار الترخيص رقم 29/2023 بتاريخ 07 أبريل 2023 بموجبه يرخص بوضع شاطئ السعيدية رهن إشارة جماعة السعيدية.

كناش التحملات هذا، يهدف إلى تحديد الإلتزامات القانونية والتقنية التي يتم الترخيص بموجبها للمستفيد باحتلال مؤقت لقطعة أرضية تابعة للملك العمومي البحري، من اجل وضع واستغلال مقهى ومطعم، كراء المظلات البحرية الخاصة بالفنادق المصنفة، المظلات الشمسية والكراسي، الانشطة الثقافية والترفيهية، الألعاب البحري، والأنشطة الأخرى.

كما تعتبر الرخصة موضوع القرار شخصية، بحيث يتعين على المستفيد أن يستغل شخصيا القطعة الأرضية المذكورة ويمنع منعا كليا تحت طائلة سحب الرخصة والمتابعة القضائية، أن يفوت أو يكري للغير كلا أو جزءا من هذه القطعة، علاوة على أنه لا يجوز له التنازل أو تحويل الرخصة لفائدة الغيرة وفي حالة الوفاة تبقى صلاحية البث في الرخصة من صلاحية رئيس الجماعة.

كما تحدد مدة الإستغلال في سنة كاملة وفق ما هو مبين بقرار الترخيص، ويبقى للإدارة السلطة التقديرية لتجديد الرخصة بناء على طلب يقدمه المستفيد لدى الإدارة ثلاثة أشهر قبل انتهائها .وفي حالة عدم قيامه بذلك داخل الأجل المذكور، فإنه يصبح بعد انتهاء صلاحية الرخصة في وضعية المحتل للملك العام بصفة غير قانونية وتطبق في حقه مقتضيات القانون رقم 9.96 المتمم لظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بالإحتلال المؤقت للملك العام الذي يفرض دعيرة سنوية تساوي ثلاث مرات مبلغ الإتاوة العادية مع المتابعة القضائية.

كما يتعين كذلك :

* تحديد الحيز والمساحة المخصصة لكل نشاط على حدة في حالة طلب استغلال قطعة أرضية لأنشطة متعددة.

* استعمال المواد من البلاستيك أو الخشب من نوع جديد وجيد مطابق لمعايير جمالية الشاطئ.

* الالتزام بالمعايير الصحية المعمول بها في المطاعم .

* الربط بشبكة الماء والكهرباء ونظام للصرف الصحي .

* تنظيف المظلات والكراسي بعد كل استعمال.

* تنفيذ الأشغال وفق التصاميم المصادق عليها والمرفقة بأصل كناش التحملات، ومنع أي تعديل أو تغيير إلا بموافقة المصالح المختصة بجماعة السعيدية.

* التزام المرخص له بوضع علامات التشوير والتحديد، بما فيها وضع الأوتاد وذلك بعد مصادقة مصالح جماعة السعيدية.

* تحمل المرخص له مسؤولية كافة الأضرار التي قد يلحقها بالملك العمومي البحري أو بالغير من جراء تنفيذ الأشغال .

* الالتزام بالإنتهاء من الأشغال فور الحصول على التراخيص والتصريحات اللازمة.

* الالتزام بالنصوص القانونية الجاري بها العمل، وخاصة مقتضيات القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل.

* التزام المستفيد عند الانتهاء من تهيئة المشروع، بأن تكون جميع مكونات المشروع مطابقة للمعايير المنصوص عليها في هذا الكناش.

* في حالة عدم تجديد الرخصة، يتعين على المستفيد إزالة جميع المنشآت المقامة وإرجاع القطعة المستغلة إلى الحالة التي كانت عليها داخل أجل شهر من تاريخ تبليغ الاعذار.

* يتعين على المستفيد إصلاح جميع الأضرار التي قد يلحقها بملك الدولة العام ، وذلك داخل اجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث الضرر أو من تاريخ مطالبته من طرف الإدارة لإصلاح هذه الأضرار.

* في حالة عدم قيام المستفيد بالأشغال المذكورة ، يمكن للإدارة أن تحل محله لتقوم بالإصلاحات الضرورية على نفقته.

* يتعين على صاحب المشروع المحافظة على نظافة محيط المشروع وذلك بتنقيته من جميع الشوائب التي تسيء إلى جمالية الشاطئ وفي حالة إخلاله بهذا الالتزام، تحل الجماعة محله لتقوم بالإصلاحات الضرورية على نفقته.

* تسليم الرخص التجارية الموسمية لإستغلال كراء المظلات الشمسية على الشواطئ التابعة للنفوذ الترابي لجماعة السعيدية .

* لا يتم الترخيص لأي كان باستغلال كراء المظلات الشمسية على الملك العمومي البحري التابع لجماعة السعيدية إلا بعد مصادقته على كناش التحملات.

* يلتزم المستفيد بالاقتصار على عدد المظلات المرخصة مع إحترام رقم المجموعة .

* يلتزم المستفيد باحترام المصطافين وعدم مضايقتهم.

* عدم إقامة أو نصب المظلات على الشاطئ مع توحيد لون المظلات.

* يلتزم المستفيد بتعليق شارة تحمل هوية المستفيد ورقم المجموعة مع عدم المبيت بالشاطئ.

* يلتزم باحترام القوانين وقرارات الشرطة الإدارية المعمول بها في مجال النشاط المرخص بمزاولته وتسهيل مأمورية اللجان المكلفة بالمراقبة ومساعدتهم على أداء مهامهم.

* يتوجب على المعني بالأمر ارتداء لباس موحد.

* يتوجب على المعني بالأمر الحفاظ على جمالية الشاطئ وتنظيف المكان باستمرار.

* إخلاء المكان عند نهاية مدة الترخيص.

* لا يحق للمستفيد من الرخصة حرمان المواطنين من نصب المظلات مع اتخاذ التدابير الملائمة لتجنب كل ما من شأنه إقلاق راحة المصطافين وتعتبر الرخصة شخصية ومؤقتة وللإدارة الصلاحية التامة في سحبها كلما دعت الضرورة لذلك وكذا في حالة المخالفة أو الإضرار بالغير ولا يحق المطالبة بأي تعويض مادي ويمنع صاحبها من الاستفادة مرة أخرى .

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