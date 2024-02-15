الجديدة.. المحكمة تدين “محاميا مزيفا” ب5 سنوات حبسا نافذا

مصباح أحمد – الجديدة

أدانت مؤخرا الغرفة الجنحية التلبسية لدى ابتدائية الجددة، “محاميا مزيفا” ب5 سنوات حبسا نافذا، على خلفية انتحال صفة ينظمها وينص على شروط اكتسابها القانون، بعد أن كانت النيابة العامة المختصة تابعته في حالة اعتقال، جراء اعتقاله، الجمعة 17 نونبر 2023، متلبسا باالفعل الجرمي، من داخل قضاء الأسرة بالجديدة.

وفي تفاصيل النازلة، فإن “المحامي المزيف”، والذي يتحدر من الدارالبيضاء، كان تقدم، شهر نونبر الماضي، إلى مكتب الضبط بقسم قضاء الأسرة، لإنجاز بعض الإجراءات بشكل تدليسي، في إطار عملية نصب واحتيال على بعض “موكليه”؛ ما ولد الشكوك لدى المسؤولة عن المصلحة، والتي سارعت إلى مكتب وكيل الملك، بعد طمأنة “المحام” بكونها ستقوم بالمتعين، وستعود إليه حالا. حيث أخبرت ممثلة النيابة العامة، التي انتقلت لتوها إلى مكتب الضبط، حيث كان يتواجد “المحامي المزيف”، والذي حاصرته بأسئلة عن مهنة المحاماة، تعذر عليه الإجابة عنها؛ ما جعل أمره يفتضح، ليتم إيقافه على الفور، وتسليمه إلى المصلحة الإقليمية للشرطة، التي انتقل عناصرها، بعد إشعارهم، إلى قسم قضاء الأسرة.

وبعد وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، وإخضاعه للبحث القضائي، تبين أن “المحام المزيف”، من ذوي السوابق العدلية في النصب وانتحال صفة “محام”، التي ينظمها وينص على شروط اكتسابها القانون، كان قضى على إثرها عقوبات سالبة للحرية؛ حيث أحالته الضابطة القضائية، فور الانتهاء من الاستاع إليه، في إطار مسطرة تلبسية، على النيابة العامة المختصة لدى ابتدائية الجديدة، والتي أحالته على قاضي التحقيق الجنحي، الذي أمر، بعد الاستماع إليه، بإيداعه السجن المحلي سيدي موسى بالجديدة، في انتظار أمام الغرفة الجنحية التلبسية، مثوله للمحاكمة طبقا للقانون.

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