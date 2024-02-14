“الرجاء الرياضي” يفوز على ضيفه المغرب الفاسي

2024-02-14 / 20:58
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هبة بريس _ رياضة

فاز فريق الرجاء الرياضي على ضيفه المغرب الفاسي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، على أرضية الملعب البلدي ببرشيد، برسم الدورة الـ 18 من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” للقسم الأول لكرة القدم.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة آدم النفاتي في الدقيقة 35.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب الرجاء الرياضي المهدي موهوب (45+1).

وبهذه النتيجة، يتصدر الفريق الأخضر المركز الأول برصيد 40 نقطة مناصفة مع الجيش الملكي، فيما يحتل المغرب الفاسي المركز الثامن برصيد 22 نقطة.

وتتواصل منافسات الدورة الـ 18، مساء اليوم، بإجراء مباراة الشباب الرياضي السوالم والوداد الرياضي

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