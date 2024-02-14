لاعبة زامبيّة تحطم الرقم القياسي كأغلى صفقة في العالم

هبة بريس _ رياضة

ذكرت تقارير صحافية أن لاعبة زامبية حطمت الرقم القياسي لأغلى صفقة انتقال على مستوى لاعبات كرة القدم للسيدات.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإنها انتقلت راشيل كوندانانجي إلى صفوف “باي لإف سي” الأمريكي قادمة من “مدريد سي إف إف” مقابل 735 ألف يورو (787 ألف دولار).

وحطمت هذه الصفقة الرقم القياسي لأغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم النسائية، حيث إن عقد اللاعبة يضم أيضا مكافآت بقيمة 70 ألف يورو.

وانتقلت لاعبة منتخب زامبيا إلى “باي إف سي الأمريكي” بعقد يمتد لأربعة أعوام، مع إمكانية التمديد لموسم خامس.

ولم يكشف أي من الفريقين الأمريكي والإسباني عن قيمة الانتقال لدى الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وكانت لاعبة الوسط الإنجليزية كيرا والش تحمل الرقم القياسي لأغلى صفقة في كرة القدم النسائية، لدى انتقالها من مانشستر سيتي إلى برشلونة في عام 2022 مقابل 470 ألف يورو.

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