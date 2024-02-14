بأوامر ملكية سامية.. أخنوش يستقبل رئيس وزراء جمهورية النيجر

2024-02-14 / 20:01
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هبة بريس

بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، استقبل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، السيد علي مهامان لامين زين الوزير الأول بجمهورية النيجر، مبعوث الجنرال دو بريكاد عبد الرحمان تياني رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن، رئيس الدولة.

وخلال هذا اللقاء أبلغ السيد علي مهامان لامين زين، السيد أخنوش رسالة من فخامة الرئيس النيجيري، إلى جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله

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