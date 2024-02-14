الـ”كاف” يكشف عن التشكيلة المثالية لكأس أفريقيا

هبة بريس _ رياضة

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن التشكيلة المثالية لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2023، والتي شهدت غيابا تاما للاعبين العرب.

واختتمت منافسات النسخة الـ34 من نهائيات كأس أفريقيا لكرة القدم، التي أقيمت في كوت ديفوار “ساحل العاج”، بتتويج صاحب الأرض “الأفيال” بعد فوزهم على نيجيريا (2-1) في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء يوم الأحد الماضي.

وتبقى هذه هي التشكيلة المثالية لكأس أفريقيا

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