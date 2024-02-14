الـ”كاف” يكشف عن التشكيلة المثالية لكأس أفريقيا

2024-02-14 / 18:54
0
هبة بريس _ رياضة

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن التشكيلة المثالية لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2023، والتي شهدت غيابا تاما للاعبين العرب.

واختتمت منافسات النسخة الـ34 من نهائيات كأس أفريقيا لكرة القدم، التي أقيمت في كوت ديفوار “ساحل العاج”، بتتويج صاحب الأرض “الأفيال” بعد فوزهم على نيجيريا (2-1) في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء يوم الأحد الماضي.

وتبقى هذه هي التشكيلة المثالية لكأس أفريقيا

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of هذا ما تقرر في قضية انهيار عمارة في طور البناء بتزنيت

هذا ما تقرر في قضية انهيار عمارة في طور…

2024-02-14 / 20:49
Photo of لاعبة زامبيّة تحطم الرقم القياسي كأغلى صفقة في العالم

لاعبة زامبيّة تحطم الرقم القياسي كأغلى صفقة في العالم

2024-02-14 / 20:33
Photo of بنخضرة : المبادرة الأطلسية للملك تحمل طموحا إفريقيا

بنخضرة : المبادرة الأطلسية للملك تحمل طموحا إفريقيا

2024-02-14 / 20:27
Photo of بأوامر ملكية سامية.. أخنوش يستقبل رئيس وزراء جمهورية النيجر

بأوامر ملكية سامية.. أخنوش يستقبل رئيس وزراء جمهورية النيجر

2024-02-14 / 20:01
Photo of الموقع الجغرافي المتميز للمغرب يؤهله ليكون بوابة نحو افريقيا

الموقع الجغرافي المتميز للمغرب يؤهله ليكون بوابة نحو افريقيا

2024-02-14 / 19:40
Photo of مشروع أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا.. تعاون طاقي بين افريقيا واوروبا لتحقيق التنمية

مشروع أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا.. تعاون طاقي بين…

2024-02-14 / 19:31
Photo of برشيد ..جدول أعمال دورة مجلس الجماعة يكرس منطق الريع

برشيد ..جدول أعمال دورة مجلس الجماعة يكرس منطق الريع

2024-02-14 / 19:03
Photo of الجيش الملكي يفوز على مضيفه نهضة الزمامرة

الجيش الملكي يفوز على مضيفه نهضة الزمامرة

2024-02-14 / 18:44
Photo of الحسيمة..8 سنوات سجنا للصّ اقتحم منزل مسن وسرق محتوياته

الحسيمة..8 سنوات سجنا للصّ اقتحم منزل مسن وسرق محتوياته

2024-02-14 / 18:40
Photo of مصرع شخص في حادث انقلاب سيارة رباعية الدفع ضواحي شفشاون

مصرع شخص في حادث انقلاب سيارة رباعية الدفع ضواحي…

2024-02-14 / 18:32

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق