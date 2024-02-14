الحسيمة..8 سنوات سجنا للصّ اقتحم منزل مسن وسرق محتوياته

2024-02-14 / 18:40
0
هبة بريس - مكتب طنجة

أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، مطلع الأسبوع الجاري، قرارا يقضي بإدانة لص اقتحم منزل شخص مسن وزوجته واعتدى عليه قبل سرقته .

وقالت مصادر محلية، ان هيئة المحكمة قررت إدانة المتهم بعقوبة سجنية مشددة نظرا لخطورة التهم الموجهة إليه، والتي بلغت ثمانية سنوات سجنا نافذة، وتعويض مدني للضحيتين بلغ قدره عشرون ألف درهم .

وتوبع المتهم بتهم السرقة الموصوفة في الليل و العنف ومحاولتها و الضرب و الجرح والهجوم على مسكن الغير و الاحتجاز و العنف في حق امرأة بسبب جنسها.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of لاعبة زامبيّة تحطم الرقم القياسي كأغلى صفقة في العالم

لاعبة زامبيّة تحطم الرقم القياسي كأغلى صفقة في العالم

2024-02-14 / 20:33
Photo of بنخضرة : المبادرة الأطلسية للملك تحمل طموحا إفريقيا

بنخضرة : المبادرة الأطلسية للملك تحمل طموحا إفريقيا

2024-02-14 / 20:27
Photo of بأوامر ملكية سامية.. أخنوش يستقبل رئيس وزراء جمهورية النيجر

بأوامر ملكية سامية.. أخنوش يستقبل رئيس وزراء جمهورية النيجر

2024-02-14 / 20:01
Photo of الموقع الجغرافي المتميز للمغرب يؤهله ليكون بوابة نحو افريقيا

الموقع الجغرافي المتميز للمغرب يؤهله ليكون بوابة نحو افريقيا

2024-02-14 / 19:40
Photo of مشروع أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا.. تعاون طاقي بين افريقيا واوروبا لتحقيق التنمية

مشروع أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا.. تعاون طاقي بين…

2024-02-14 / 19:31
Photo of برشيد ..جدول أعمال دورة مجلس الجماعة يكرس منطق الريع

برشيد ..جدول أعمال دورة مجلس الجماعة يكرس منطق الريع

2024-02-14 / 19:03
Photo of الـ”كاف” يكشف عن التشكيلة المثالية لكأس أفريقيا

الـ”كاف” يكشف عن التشكيلة المثالية لكأس أفريقيا

2024-02-14 / 18:54
Photo of الجيش الملكي يفوز على مضيفه نهضة الزمامرة

الجيش الملكي يفوز على مضيفه نهضة الزمامرة

2024-02-14 / 18:44
Photo of مصرع شخص في حادث انقلاب سيارة رباعية الدفع ضواحي شفشاون

مصرع شخص في حادث انقلاب سيارة رباعية الدفع ضواحي…

2024-02-14 / 18:32
Photo of محكمة الاستئناف تقضي بسجن ساركوزي مدة عام في قضية “بيغماليون”

محكمة الاستئناف تقضي بسجن ساركوزي مدة عام في قضية…

2024-02-14 / 18:12

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق