الحسيمة..8 سنوات سجنا للصّ اقتحم منزل مسن وسرق محتوياته

هبة بريس - مكتب طنجة

أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، مطلع الأسبوع الجاري، قرارا يقضي بإدانة لص اقتحم منزل شخص مسن وزوجته واعتدى عليه قبل سرقته .

وقالت مصادر محلية، ان هيئة المحكمة قررت إدانة المتهم بعقوبة سجنية مشددة نظرا لخطورة التهم الموجهة إليه، والتي بلغت ثمانية سنوات سجنا نافذة، وتعويض مدني للضحيتين بلغ قدره عشرون ألف درهم .

وتوبع المتهم بتهم السرقة الموصوفة في الليل و العنف ومحاولتها و الضرب و الجرح والهجوم على مسكن الغير و الاحتجاز و العنف في حق امرأة بسبب جنسها.

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