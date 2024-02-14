تادرت.. الدرك الملكي يحجز كمية مهمة من المخدرات داخل منزل برأس القصر

2024-02-14 / 15:06
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هبة بريس - جرسيف

في إطار العمليات الإستباقية لمحاربة ظاهرة ترويج المخدرات على مستوى إقليم جرسيف ،و تحت الإشراف الفعلي لقائد سرية الدرك الملكي بجرسيف ، تمكنت عناصر الدرك الملكي بتادرت ،من مداهمة منزل بجماعة رأس القصر وتوقيف صاحبه البالغ من العمر ستين سنة للاشتباه في تورطه في ترويج المخدرات الممنوعات داخل الإقليم

و مكنت هذه العملية الأمنية المحكمة، من حجز كميات مهمة من المخدرات ما مجموعه 60 كيلوغرام بين مخدر الشيرة والكيف وطابا

وحسب مصادرنا فإن عناصر الدرك الملكي تعقبت المتهم بناء على معطيات توصّلت بها ونتائج بحث قامت به، لتقوم بتطويق المشتبه به متلبسا داخل منزله ثم توقيفه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

وكانت مصالح الدرك الملكي بجرسيف ، تحت إشراف القائد الإقليمي السيد طارق الدومي، نقد فذت حملات أمنية مكثفة استهدفت بعض المناطق السوداء، ما أسفر عن توقيف عدد من المبحوث عنهم في قضايا جنحية وجنائية مختلفة.

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