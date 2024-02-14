بمشاركة المغرب.. انطلاق أشغال الدورة العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

2024-02-14 / 13:19
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هبة بريس

انطلقت، اليوم الأربعاء بأديس أبابا، أشغال الدورة العادية الـ44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي تمهيدا لقمة الاتحاد المرتقبة في 17-18 فبراير، وذلك بمشاركة المغرب.

وسينكب وزراء خارجية الدول الأعضاء الـ 54 في الاتحاد الإفريقي خلال هذه الجلسة على دراسة تقرير الدورة العادية السابعة والأربعين للجنة الممثلين الدائمين، والتقرير السنوي حول أنشطة الاتحاد وأجهزته وقادته المعينين.

كما سيتدارس وزراء الخارجية تقرير أنشطة موضوع عام 2023 “تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية” واستعراض خارطة طريق موضوع عام 2024 ” تعليم ملائم لإفريقيا القرن ال21: بناء أنظمة تعليمية مرنة لتعزيز الولوج إلى تعليم شامل وذي جودة وملائم في إفريقيا”.

وسينكب المجلس التنفيذي على دراسة التقارير المتعلقة بمشاركة الاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين، والتحضير لانتخاب أعضاء مفوضية الاتحاد الإفريقي المرتقب في فبراير 2025، وكذا تشكيل مجموعة الشخصيات البارزة المكلفة بالإشراف على اختيار المرشحين لمناصب أعضاء المفوضية، والمشروع الاستراتيجي ومشروع الإطار التوجيهي لشراكات الاتحاد الإفريقي.

كما يشمل جدول أعمال الدورة دراسة تقرير رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي حول تفعيل صندوق السلام للاتحاد الإفريقي، وتقرير مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتقرير المتعلق بوضعية البرلمان الإفريقي.

وسيتدارس المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، من بين أمور أخرى، انتخاب عشرة أعضاء في مجلس السلم والأمن، وانتخاب وتعيين عشرة أعضاء في مجلس الفضاء الإفريقي ورئيسه ونائب الرئيس.

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  2. انطلقت اليوم الأربعاء بأديس أبابا أشغال الدورة العادية الـ44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

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