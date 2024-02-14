النظام الأساسي لموظفي التعليم على طاولة المجلس الحكومي

2024-02-14 / 12:35
0
هبة بريس

ينعقد، يوم غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس سبعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التأمينات.

ويتعلق المشروع الثاني، يضيف البلاغ، بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، والمشروع الثالث بسن تدابير متفرقة تتعلق بالتعويضات المخولة لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، والرابع بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية.

وأضاف المصدر ذاته أن مشروع المرسوم الخامس يقضي بسن تدابير مؤقتة تتعلق بدروس الدعم التربوي، والمشروع السادس يتعلق بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في ما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بالإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of تارودانت: وضعية كارثية لمجزرة “الكدية البيضاء” ومطالب بتدخل مستعجل

تارودانت: وضعية كارثية لمجزرة “الكدية البيضاء” ومطالب بتدخل مستعجل

2024-02-14 / 11:50
Photo of جنايات فاس تؤجل حكم شبكة البوصيري ومن معه

جنايات فاس تؤجل حكم شبكة البوصيري ومن معه

2024-02-14 / 11:08
Photo of تارودانت: إيداع أستاذ متهم بالتحرش بتلميذاته السجن

تارودانت: إيداع أستاذ متهم بالتحرش بتلميذاته السجن

2024-02-14 / 09:34
Photo of الـPPS يدعو إلى إعمال معايير الإنصاف والعدالة في تدابير ترشيد الماء

الـPPS يدعو إلى إعمال معايير الإنصاف والعدالة في تدابير…

2024-02-14 / 09:18
Photo of طقس الأربعاء.. جو مستقر بعموم مناطق المملكة

طقس الأربعاء.. جو مستقر بعموم مناطق المملكة

2024-02-14 / 09:08
Photo of ألمانيا.. إصابة مراهق أوكراني جراء تعرضه لاعتداء على أساس عرقي

ألمانيا.. إصابة مراهق أوكراني جراء تعرضه لاعتداء على أساس…

2024-02-13 / 23:32
Photo of البطولة الاحترافية للقسم الأول … النتائج وبرنامج باقي المباريات

البطولة الاحترافية للقسم الأول … النتائج وبرنامج باقي المباريات

2024-02-13 / 23:03
Photo of أوبك” تتوقع نموا قويا للطلب العالمي على النفط خلال 2024

أوبك” تتوقع نموا قويا للطلب العالمي على النفط خلال…

2024-02-13 / 22:47
Photo of اشغال تعلية سد محمد الخامس متقدمة

اشغال تعلية سد محمد الخامس متقدمة

2024-02-13 / 22:35
Photo of أخطاء في كتابة “تيفيناغ” على الواجهات ..بنسعيد مطلوب بالبرلمان

أخطاء في كتابة “تيفيناغ” على الواجهات ..بنسعيد مطلوب بالبرلمان

2024-02-13 / 22:11

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق