تارودانت : ” مسخوط الوالدين “حرق منزل أبويه وهرب

2024-02-13 / 21:48
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ع اللطيف بركة ؛ هبة بريس

عممت مصالح الدرك الملكي بدائرة أولاد برحيل التابعة لسرية تارودانت برقية بحث على شخص أربعيني أقدم شخص أربعيني، اقدم يوم أمس الإثنين 12 فبراير الجاري، على إضرام النار في منزل والديه بأحد الدواوير التابعة لجماعة إيكودار المنابهة .

وذكرت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس ” بأن الشخص الأربعيني وهو من ذوي السوابق القضائية ورب أسرة مكونة من زوجة وأبناء، دخل في حالة هستيرية وقام بإضرام النيران في منزل والديه بالدوار المذكور ما تسبب في إحتراق جميع مكونات وأثاته، ليقوم بعدها بالفرار صوب وجهة مجهولة بعدما زرع الرعب في نفوس عائلته وجيرانه.

هذا، وفور علمها بالحادث هرعت مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بأولاد برحيل لمكان الجريمة مرفوقة بالوقاية المدنية والسلطة المحلية، حيث تم إخماد الحريق ، كما تم فتح بحث قضائي في الواقعة بإشراف من النيابة العامة المختصة. فيما لازالت الجهود متواصلة لتوقيف الجاني.

وينص الفصل 581 من القانون الجنائي المغربي، أنه يعاقب بالسجن من عشرة إلى عشرين سنة من أوقد النار عمدا في شيء غير مملوك له من الأشياء التالية: مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى غير ثابت أو متنقل أو باخرة أو سفينة أو ورش أو متجر إذا كان غير مسكون ولا معد للسكنى، ناقلة أو طائرة ليس بها أشخاص، أو غابات أو أخشاب مقطوعة أو موضوعة في حزام أو أكوام مزروعات قاذة أو تبن أو قش أو محصول موضوعة في حزام أو أكوام عربات فارغة أو مملوءة ببضائع النار عمدا في أشياء مملوكة للغير.

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