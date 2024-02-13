بطابعين بريديين مشتركين.. بريد المغرب وبريد عمان يحتفيان بالعلاقات بين البلدين

هبة بريس

أعلنت مجموعة بريد المغرب، عن إصدار طابعين بريديين مشتركين مع بريد عُمان، وذلك احتفاءً بالروابط الأخوية العميقة والتاريخ الثقافي المشترك الذي يربط بين البلدين الشقيقين، المملكة المغربية وسلطنة عُمان.

وقد تم الكشف عن هذا الإصدار على هامش المنتدى الأول للقادة البريديين العرب الذي يتم تنظيمه في مسقط من طرف الاتحاد البريدي العالمي، حيث حضر حفل التدشين كل من سفير المملكة المغربية بسلطنة عمان، طارق الحسيسن، المدير العام لمجموعة بريد المغرب، أمين ابن جلون التويمي، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لبريد عُمان وأسياد إكسبريس، الشيخ إبراهيم بن سلطان الحوسني، إلى جانب ممثلين عن بريد المغرب وبريد عُمان.

ويجسّد الطابعان بتصميمهما الفريد العناصر الجوهرية المشتركة بين كل من المملكة المغربية وسلطنة عُمان.

كما تتمحور فكرة هذا الإصدار حول إبراز أول بقعة تشرق عليها الشمس في الوطن العربي بسلطنة عُمان وآخر بقعة تغرب فيها الشمس بالمملكة المغربية.

وبالإضافة إلى رمزية شروق الشمس وغروبها، يحتوي الطابع على أبرز المعالم الثقافية لكلا البلدين حيث يعرض البوابة الرئيسية لجامع السلطان قابوس الأكبر وسفينة صحار التاريخية ومنظر شروق الشمس في نيابة رأس الحد وكذلك قلعة صحار العريقة ودار الأوبرا السلطانية مسقط، بينما تتضمن معالم المملكة المغربية الطراز المعماري البديع والمتجلي في نماذج لأبواب مغربية تدل من حيث طريقة بنائها وهندستها على تنوع الروافد الحضارية للمملكة، بالإضافة إلى مسجد الخير المتواجد في منطقة الكركرات التي تجسد آخر نقطة لمناظر غروب الشمس بالمغرب.

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