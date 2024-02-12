هل هي صدفة أن تكون أحرف “البام” أسماء أمنائه الثلاثة؟

2024-02-12 / 17:24
0
ع اللطيف بركة - هبة بريس

لأول مرة في تاريخ الأحزاب السياسية المغربية ، تنتخب ثلاث أسماء لقيادة سفينة حزب الأصالة والمعاصرة يوم السبت الماضي خلال المؤتمر الخامس، وهو ثاني قوة سياسية في الائتلاف الحكومي الحالي.

قيادة جماعية لإدارة دفة الحزب خلال السنوات الأربع المقبلة، والتي تعتبر سابقة في المشهد السياسي بالبلاد وفي تاريخ الحزب الذي أعلن عن ميلاده في غشت من سنة 2008 لمواجهة الركود الحزبي الذي عرفه المغرب .

والغريب او من قبيل الصدفة ان تكون الأحرف المختصرة لحزب الأصالة والمعاصرة ( بام) ان تكون تلك الأحرف الثلاثة هي نفسها احرف أسماء القيادة الجماعية الجديدة ” منصوري فاطمة الزهراء ” وزيرة الإسكان في حكومة اخنوش، ووزير الثقافة والشباب ” بنسعيد محمد مهدي ” والبرلماني ” أبوغالي صلاح الدين”،

ولعل القول المأثور عند المغاربة “السفينة لا تحتاج لثلاث ربابنة ” لكن العمل المشترك بين المجموعة قد يشكل فارق في هذه المرحلة من تاريخ الحزب ، الذي لازال يبحث عن دوره الحقيقي رغم قوته الميدانية ، لكن يبقى إسم الحزب الأصالة والمعاصرة ذات حمولة كبيرة تحتاج بلورة حقيقية عبر الانفتاح على الشباب وتكوينه ، وان يكون وقود شعار ما قبل تأسيس الحزب ” حركة لكل الديمقراطيين” بداية جديدة في مشوار بناء الحزب مستقبلا، لان المشهد الحزبي اليوم مقلق للغاية ومجهول مستقبله.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الملك يهنئ القيادة الجديدة لحزب الأصالة والمعاصرة

الملك يهنئ القيادة الجديدة لحزب الأصالة والمعاصرة

2024-02-12 / 17:48
Photo of الرباط.. الطالبي العلمي يتباحث مع وفد عن صندوق النقد الدولي

الرباط.. الطالبي العلمي يتباحث مع وفد عن صندوق النقد…

2024-02-12 / 17:33
Photo of الداكي: المملكة واكبت اتفاقية مناهضة التعذيب بالعديد من الإصلاحات

الداكي: المملكة واكبت اتفاقية مناهضة التعذيب بالعديد من الإصلاحات

2024-02-12 / 16:05
Photo of جهة الشرق.. %27,42 نسبة ملء سدود حوض ملوية

جهة الشرق.. %27,42 نسبة ملء سدود حوض ملوية

2024-02-12 / 15:39
Photo of طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2024-02-12 / 15:20
Photo of فاس: متابعة 3 عناصر من القوات المساعدة بتهم ثقيلة

فاس: متابعة 3 عناصر من القوات المساعدة بتهم ثقيلة

2024-02-12 / 14:54
Photo of وهبي يمثل المغرب في القمة العالمية للحكومات بدبي

وهبي يمثل المغرب في القمة العالمية للحكومات بدبي

2024-02-12 / 14:39
Photo of إيقاف مواطن برتغالي مبحوث عنه دوليا بمطار الرباط – سلا

إيقاف مواطن برتغالي مبحوث عنه دوليا بمطار الرباط –…

2024-02-12 / 13:17
Photo of منظمة حقوقية تطالب منع صادرات الخضر للحفاظ على المعيشية

منظمة حقوقية تطالب منع صادرات الخضر للحفاظ على المعيشية

2024-02-12 / 12:00
Photo of ترويج المخدرات يجر 3 أشخاص للاعتقال بمراكش

ترويج المخدرات يجر 3 أشخاص للاعتقال بمراكش

2024-02-12 / 11:33

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق