احباط تهريب شحنة مخدرات داخل معلبات “الحبار” بميناء طنجة المتوسط( صور )

2024-02-11 / 15:56
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أحبطت سلطات ميناء طنجة المتوسط صباح اليوم، عملية تهريب شحنة كبيرة من المخدرات.

ومكنت عملية تفتيش روتينية من اكتشاف شحنة مخدرات على متن شاحنة مرقّمة بالمغرب بعد اخضاعها للفحص بجهاز “السكانير” الذي كشف وجود معلبات حامت شكوك حولها رغم التصريح بها .

وأسفرت عملية التفتيش عن العثور على مئات الصفائح من مخدّر الحشيش مدسوسة بعناية بشحنة “الحبار”.

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