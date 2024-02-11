صلاح الدين أبوالغالي: القيادة الحزبية الجماعية ابتكار وسابقة

2024-02-11 / 12:46
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أعرب؛ عضو القيادة الثلاثية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة؛ صلاح الدين أبوالغالي؛ عن فخره واعتزازه بثقة كل أعضاء المجلس الوطني الذي وضعوا ثقتهم في شخصه لتحمل هذه المسؤولية إلى جانب فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد.

وأبرز أبوالغالي أن وصوله لهذا المصاف على مستوى المسؤولية؛ جاء بعد مسار في صفوف الحزب يمتد ل 15 عاما؛ تدرج خلاله في العديد من المهام والمسؤوليات (عضو المكتب السياسي؛ الأمين الجهوي للحزب بجهة الدار البيضاء سطات؛ رئيس مجلس جماعي؛ نائب برلماني).

وأكد أبوالغالي أنه ترعرع داخل صفوف البام الذي يفتح أبواب القيادة والفرصة لجميع المغاربة وضمنهم مناضلات ومناضلي الحزب في تحمل المسؤوليات وغيرها.

وأضاف أبو الغالي أن القيادة الجماعية ابتكار وسابقة في تاريخ البام خاصة والمشهد الحزبي الوطني بشكل عام؛ مبرزا بالقول: “ختاما؛ نأمل أن نكون عند حسن ظن المناضلات والمناضلين وجميع المغاربة

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‫6 تعليقات

  2. ثقة كل أعضاء المجلس الوطني الذي وضعوا ثقتهم في شخصه لتحمل هذه المسؤولية إلى جانب فاطمة الزهراء المنصوري

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  5. أكد أبوالغالي أنه ترعرع داخل صفوف البام الذي يفتح أبواب القيادة والفرصة لجميع المغاربة

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  6. أكد أبوالغالي أنه ترعرع داخل صفوف البام الذي يفتح أبواب القيادة والفرصة لجميع المغاربة

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